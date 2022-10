Courrendlin, Vellerat et Rebeuvelier s’éteindront la nuit

Le Conseil communal de Courrendlin a décidé d’apporter sa pierre à l’effort collectif d’économie d’énergie demandé par le Conseil fédéral. Ainsi, l’éclairage public des villages de Courrendlin, Vellerat et Rebeuvelier sera éteint la nuit. Concrètement, l’intensité d’éclairage, actuellement de 20% lorsqu’aucun passage ou trafic n’est constaté, passera à 0% sur les lampadaires techniquement compatibles. Les illuminations de Noël seront aussi réduites et posées uniquement sur les sapins habituellement décorés dans les villages, une mesure « symbolique » concède la commune mixte. Diverses résolutions au sein des bâtiments communaux visent par ailleurs à limiter au maximum le gaspillage d’énergie. Les autorités communales soulignent également les efforts consentis depuis 2011 et qui ont permis de diminuer la consommation annuelle des trois villages de 304'488 à 176'155 kWh. /comm-jpi