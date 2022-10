Les Gourmands du Matin : Serge Kottelat

Le Théâtre du Jura accueillait hier la première représentation de la Revue Delémontaine. Le spectacle offre traditionnellement une belle place à la satire à quelques jours des élections communales. La revue se déguste en plusieurs tableaux, chants, jeux, sketches et saynètes relatant les frasques politiques légèrement décalées et interprétés par « d’intrépides citoyen-nes jurassien-nes ». Serge Kottelat vient de se joindre au groupe de musiciens et découvre les saveurs qui se partagent en répétition et après les spectacles.