Les produits régionaux jurassiens changent de marque

Le projet est porté par deux partenaires : l’Etat jurassien qui est propriétaire de la marque et la Fondation rurale interjurassienne qui est chargée de la gestion et de la promotion. Quelques 450 spécialités fromagères, boulangères, carnées ou encore des fruits et légumes transformés ainsi que des boissons alcoolisées rejoignent ainsi l’appellation « Jura l’original ». Les produits régionaux labellisés sont réalisés par plus de 90 producteurs et contribuent au dynamisme du secteur agricole jurassien. Ils permettent de réaliser un chiffre d’affaires global qui avoisine les 70 millions de francs.