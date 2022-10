Serge Caillet renonce à l’élection à la mairie d’Alle

Serge Caillet ne veut plus du fauteuil de maire d’Alle. Le candidat libre appelle à ne plus voter pour lui, indique-t-il par communiqué vendredi en fin d’après-midi. Serge Caillet explique renoncer à une éventuelle élection dimanche en raison du recours qui a mené au maintien de l'élection, du maintien de l’élection lui-même, et de la situation engendrée par l’affaire de corruption électorale en Ajoie.

Contactée par la rédaction, son adversaire, la PDC Karine Génesta-Nagel, indique déplorer elle aussi le maintien de l’élection et précise qu’il faudra savoir redonner envie à la population d’aller voter. /comm-tbe-gtr