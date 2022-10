Nouvel écrin pour les chevaux au crin gris

La présidente Béatrice Michel est ravie de pouvoir présenter ce nouveau lieu au public qui pourra le visiter dès dimanche. Elle se dit très fière du résultat « très beau et très moderne ». C’est aussi un nouveau site à venir voir, c’est une ouverture vers les pâturages boisés derrière l’établissement. Les gens sont invités à passer un moment avec les chevaux, découvrir ce lieu et pourquoi pas faire une pause pique-nique, découvrir aussi comment les animaux y sont traités. Deux personnes s’en occupent aux « Murs ». Et forcément, quand on soigne des chevaux retraités, il faut aussi savoir leur dire au revoir… Béatrice Michel explique que c’est surtout difficile pour les soigneurs :