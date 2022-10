Quel parcours pour le Franches Equi Trail !

Le Franches Equi Trail, c’est plus de 500 cavaliers, une course d’orientation, mais surtout un parcours dans les Franches-Montagnes. Depuis le début de la manifestation, c’est Georges Froidevaux qui trace la carte depuis la Halle-Cantine du Marché-Concours à Saignelégier. La 18e édition s’est tenue samedi avec 506 participants disséminés le long du parcours de 25 km parsemé de surprises. Le responsable du parcours du trek connait bien la région, il a fait quatre parcours rien que cette année avec notamment celui de la Route de la Tête-de-Moine. Le plus compliqué, selon lui, « c’est de trouver un endroit où mettre tout le monde pour le repas de midi ». Sa contrainte, c’est de montrer de beaux paysages à travers des chemins peut-être moins connus par les cavaliers. La difficulté : ne pas faire de dégâts dans les pâturages. C’est pour cela que les parcours balisés sont priorisés. Il essaie toutefois de trouver chaque fois plusieurs petits endroits secrets. L’essentiel pour Georges Froidevaux c’est de faire connaître la région.