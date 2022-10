Les Jurassiens ont renouvelé ce dimanche une majorité de leurs autorités communales. Un second tour aura lieu dans les communes de Delémont, de Haute-Sorne et de Porrentruy pour l’élection à la mairie. Retrouvez dans notre carte interactive ci-dessous les noms des maires, des conseillers communaux, ainsi que des conseillers de ville et conseillers généraux élus à ce jour. /gtr