L’alliance de droite réussi son coup au Conseil communal de Delémont

La répartition des sièges se modifie au Conseil communal de Delémont. Les CS-POP et Vert-es ont perdu dimanche leur unique siège au profit de la liste commune entre le PCSI, le PDC et le PLR.

Les deux socialistes sortants restent en place. Claude Schluchter récolte 1'506 voix et Murielle Macchi-Berdat 1'490 voix. Le PDC Emmanuel Koller engrange 1'452 voix et le PCSI Patrick Chapuis 1'439 suffrages. Arrivée en troisième position dans la course à la mairie, la candidate des CS-POP et Vert-es Jeanne Beuret n’est pas réélue avec 822 voix.



Maire sortant et candidat à sa réélection, Damien Chappuis commente ces résultats : « On peut et on doit composer avec différentes forces politiques et pouvoir les entendre au sein de l’exécutif delémontain ». /gtr