La gauche gagne du terrain au Conseil de ville de Porrentruy

Une répartition des sièges modifiée au Conseil de ville de Porrentruy. Au terme des élections municipales de dimanche, la gauche enregistre une poussée. Le groupe PS-Les Verts a gagné deux sièges et passe à 12. Le PCSI en gagne un pour en totaliser 7. Des sièges qui ont été ravis à la droite. Le PDC et le PLR ont perdu un siège chacun et en totalisent respectivement 13 et 9. Quant à l’UDC, elle a perdu son unique représentant puisque Claude Gerber a renoncé à présenter une liste. A noter également que les Verts doublent leur présence et passent de deux à quatre sièges. Le Parti ouvrier populaire fait son entrée au Conseil de ville Pierluigi Fedele siégera au sein du groupe PS-Les Verts. Le détail des 41 élus du Conseil de ville de Porrentruy ci-dessous. /tna