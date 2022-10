La gauche reste majoritaire au Conseil de ville de Delémont

La gauche restera majoritaire lors de la prochaine législature au Conseil de ville de Delémont. Le PS et le PCSI ont chacun remporté un siège lors des élections communales dimanche. Pareil pour l’UDC qui se renforce avec un siège supplémentaire. En revanche, les CS-POP et Vert-e-s perdent un siège, de même que le PDC qui en perd deux. Le nombre de sièges du PLR et des Vert’libéraux reste stable.

La répartition des sièges pour la prochaine législature est donc la suivante : 7 sièges pour les CS-POP et Vert-e-s, 15 sièges pour le PS, 7 sièges pour le PCSI, 6 sièges pour le PDC, 4 sièges pour le PLR et le PVL et 2 sièges pour l’UDC. /gtr