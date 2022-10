La relève de la politique suisse est réunie à La Chaux-de-Fonds

Entretenir la culture du débat démocratique. Plus de 150 parlementaires en herbe prennent part à la Conférence des Parlements des jeunes ce week-end à La Chaux-de-Fonds. Les participants viennent de toute la Suisse, mais aussi d’Allemagne, d’Italie ou encore de République tchèque. La participation citoyenne est le thème qui fait office de fil rouge de cette rencontre.

Lara Zender, vice-présidente du Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds et co-organisatrice de l’événement voit plusieurs avantages à se réunir entre parlementaires : évoquer les projets des uns et des autres et se doter d’outils pour les mener à bien :