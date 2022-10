Le PDC se renforce au Conseil communal de Haute-Sorne

Le PDC gagne un siège au Conseil communal de Haute-Sorne. Le parti démocrate-chrétien sera représenté par trois membres lors de la prochaine législature, selon les résultats des élections communales ce dimanche. Eric Dobler récolte ainsi 904 suffrages, le sortant Pascal Crétin 697 et le sortant Gérard Ruch 687 voix. Le nombre de sièges du PS, du PCSI et de l’UDC reste stable. Le sortant Etienne Dobler engrange 1'173 suffrages et Yvonne Lucchina 990. Le PCSI Olivier Chèvre récolte lui 540 voix et le sortant UDC Frédéric Juillerat 747 suffrages.

Haute-Sorne Avenir perd un siège. La sortante Valérie Soltermann garde sa place avec 862 voix. Elle est toutefois la seule élue du mouvement citoyen qui compte aujourd’hui deux représentants à l’exécutif, dont Raoul Jaeggi, qui se représentait en tant que Vert’libéral et n’a pas été réélu. /gtr