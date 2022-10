Stabilité au Conseil municipal de Porrentruy

Il n'y aura pas de grand changement au Conseil Municipal de Porrentruy pour la prochaine législature. La répartition politique des six sièges n'a pas été modifiée au terme des élections municipales de dimanche. Le PDC-JDC et le groupe PS-Les Verts conservent deux sièges chacun. Le PCSI et le PLR en ont un. Le libéral-radical sortant Manuel Godinat a obtenu 867 voix. Autre sortant, le PCSI Philippe Eggertswyler a récolté 791 voix. Le PDC conserve ses deux sièges. La sortante Anne Roy a obtenu 685 voix tandis que Julien Parietti fait son entrée à l'exécutif avec 714 voix. Le groupe PS-Les Verts conserve également ses deux sièges. La sortante Chantal Gerber a obtenu 618 voix. Mathilde Crevoisier-Crelier intègre le Conseil Municipal avec 654 voix. La participation s'est élevée à 47,29%. A noter que les trois candidats à la mairie sont élus au Conseil Municipal, il y aura donc forcément du changement dans la composition de l'exécutif bruntrutain. /tna