La Dynamique a gagné en équipe à Muriaux

Muriaux a opté pour un changement complet de ses autorités. La liste « La Dynamique » a réalisé un carton dimanche lors des élections communales. Ses sept candidats ont été élus à l’exécutif murivalais. Nathalie Donzé accède à la mairie. Elle a récolté 172 voix pour battre la maire sortante Sophie Guenot (Sans parti) avec 115 voix. La liste « La Dynamique » s’empare également du Conseil communal. Les six sièges seront occupés par Sonia Froidevaux, Silver Frésard, Pierre-Adrien Bourquin, Grégory Lapaire, Diba Vuilleumier et Joël Guenot. Elle décroche aussi la présidence des assemblées avec l’élection tacite de Claude Boillat.





La force du nombre

Le poids des listes présentées est essentiel pour expliquer ce raz-de-marée. D’un côté, la liste complète de « La Dynamique » qui a permis de quadriller la commune de Muriaux composée de dix hameaux. De l’autre, la liste incomplète de Sophie Guenot. La maire sortante n’a pu compter que sur trois candidats au Conseil communal, dont un seul sortant.

« Sophie Guenot avait un handicap dès le départ avec cette équipe incomplète », estime Pierre-André Gigon. L’ancien maire de Muriaux entre 2002 et 2017 y voit peut-être un signe « de malaise » au sein l’exécutif murivalais. « Un malaise ? Pas forcément. Plutôt un manque de motivation », d’après Céline Boillat. La conseillère communale explique que la période du Covid-19 « n’a pas permis de resserrer les liens entre les membres, et qu’une législature c’était assez ». Seul Jean Bilat était prêt à rempiler pour cinq ans.

Cette différence du nombre a notamment pesé sur la campagne. Pour Céline Boillat, « Sophie Guenot est allée voir les électeurs, mais elle était un peu seule ». En revanche, « La Dynamique » a œuvré en équipe. « On s’est réparti les électeurs, et on a vu quasiment tout le monde », explique Sonia Froidevaux. Pour la nouvelle conseillère communale, « ce travail collectif a porté ses fruits ».

Enfin, tous s’accordent à dire que l’élection massive de « La Dynamique » traduit, chez la population, le besoin d’un nouvel élan. Mais ce vote ne sanctionne absolument pas le bilan de législature de la maire sortante de Muriaux. /nmy