Le PCSI de Haute-Sorne bat de l’aile

Le PCSI de Haute-Sorne tire la langue. Il a perdu des sièges tant à l’exécutif qu’au législatif de la commune fusionnée, dimanche, à l’occasion des élections communales. Le parti n’aura plus qu’un représentant au Conseil communal, contre deux, dont le maire aujourd’hui. Pire, le PCSI a perdu trois sièges au Conseil général par rapport à la législature actuelle. Il n’aura plus que quatre représentants au législatif, alors qu’il en compte sept actuellement et que douze de ses membres avaient été élus en 2012.