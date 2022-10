Le bois au centre de la 56e Foire du Jura

Le bois ne laissera pas les visiteurs de marbre cette année à la Foire du Jura. Le matériau a une place de choix dans la 56e édition de la manifestation. La Foire du Jura accueille trois invités d’honneur : Lignum Jura et Jura bernois et Energie Bois interjura. Lignum Jura est la faîtière des activités et des métiers du bois. Elle réunit les associations et les organisations de la filière. Cela comprend par exemple les forestiers, les scieries ou encore les instituts de formation. Sa mission est de promouvoir et défendre le bois local sous toutes ses formes. Le président de Lignum Jura, Jean-Marc Heusler, entend profiter de la vitrine offerte par la manifestation : « Nous entendons surtout aller au contact du public et lui faire découvrir nos services et conseils. Ce genre d'événement permet de rapprocher les citoyens du bois. » /tna