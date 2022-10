Sombre dimanche pour la gauche alternative de Delémont

Mauvais dimanche électoral pour la gauche alternative de Delémont. L’alliance CS-POP & Verts a perdu son unique siège au Conseil communal et un fauteuil au Conseil de ville. Quant à sa candidate à la mairie Jeanne Beuret, elle n’a recueilli que 11% des suffrages.

Pour CS-POP, le coup est rude. « C’était une journée assez triste pour la gauche féministe et verte. On ne pensait pas que le vent allait tourner comme cela, brusquement. Notre mouvement peut plaire ou ne pas plaire, on est peut-être trop dans l’extrême, je ne peux pas dire. Mais la relève est là et nous allons poursuivre le combat pour défendre nos idées », confie Tania Schindelholz, membre du comité du parti.