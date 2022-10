La SPA invitée de la 56e Foire du Jura

Un travail bénévole au service de nos animaux de compagnie. C’est la mission que s’est confiée le Centre refuge de la société protectrice des animaux à Soubey. L’antenne fait partie des invités de la 56e foire du Jura qui se tient en ce moment à la halle des expositions à Delémont. Christelle Hertlein est l’inspectrice principale du centre. Pour elle, une présence de la SPA à la Foire du Jura permet de mettre un coup d’éclairage sur les activités du centre. « Cela fait 40 ans que la SPA de Soubey est active et aujourd’hui le marketing est tout aussi important que les sauvetages que l’on fait » explique l'inspectrice principale. La SPA de Soubey fonctionne sans subventions, grâce à des dons et des recherche de fonds. « Nous ne renonçons à aucune mission pour des raisons d'argent. S'il en manque, on le met de notre poche. J'ai les moyens de le faire et les animaux ne sont pas responsables » explique Christelle Hertlein qui était l'invitée du journal de 18h mardi. /tna