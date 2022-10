Les Franches-Montagnes en vitrine au Comptoir de Payerne

Une place sera aussi faite à l’artisanat avec la présence du boisselier Philippe Boichat qui habite Les Bois… ça ne s’invente pas ! Sans oublier l’art et les aquarelles de Josette Mercier ainsi qu’un concert du groupe de rock franc-montagnard Dildo.





L’impatience du président du Comptoir de Payerne

Olivier Schneider trépigne d’impatience à l’idée de découvrir le programme franc-montagnard. Le président du Comptoir de Payerne attend depuis un bon moment que le SIFM joue son rôle d’hôte d’honneur. A cause de la pandémie de coronavirus, « nous avons attendu depuis 2020, même depuis 2019 puisque les premières transactions ont commencé à ce moment-là. A présent, nous nous réjouissons d’accueillir les Franches-Montagnes », indique-t-il. Olivier Schneider a profité des préparatifs de la manifestation vaudoise pour se rendre dans les Franches-Montagnes et redécouvrir une région qu’il a visitée autrefois. « Cela me fait plaisir de revenir dans des endroits comme Le Noirmont », confie le Vaudois. Le programme du Comptoir de Payerne est à retrouver ici. /nmy