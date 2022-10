Marie-José Portmann, la plume jurassienne au Parlement fédéral

Elle a été la plume des présidents des Chambres fédérales durant 15 ans. La Jurassienne Marie-José Portmann a occupé la fonction de porte-parole des Services du Parlement fédéral jusqu’à sa retraite en septembre dernier, chargée notamment de rédiger les discours des présidents des Chambres. « On ne va jamais écrire quelque chose qui serait contre nos convictions profondes », explique Marie-José Portmann qui est revenue sur sa carrière dans La Matinale ce mardi. « J’ai connu une trentaine de présidents du Conseil des Etats et du Conseil national. Une panoplie de personnalités et de bêtes politiques au contact desquelles on s’enrichit », raconte la Jurassienne. /mmi