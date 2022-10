Octobre, le mois de la dyslexie

La dyslexie et la dyscalculie touchent 10% de la population en Suisse. Un handicap, invisible, qui procure de nombreuses difficultés chez les jeunes en scolarité et en formation. Mais la dyslexie et ses conséquences sont trop peu connues. Comment se vit la dyslexie au quotidien ? Les personnes souffrant de ce handicap et leurs proches témoignent.