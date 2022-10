Une délégation parlementaire jurassienne à Barcelone

Des députés jurassiens sont en voyage à Barcelone dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Une délégation du législatif cantonal participe de lundi à mercredi à l’Assemblée régionale Europe qui se tient au Parlement de la Catalogne, selon un communiqué diffusé mardi. Elle est composée du socialiste Pierre-André Comte, président de la section jurassienne, de l’écologiste Philippe Bassin et du PCSI Vincent Wermeille. Les travaux de la réunion sont notamment consacrés à la coopération interparlementaire et à la liberté d’expression et de réunion des parlementaires.

La représentation jurassienne se retrouvera aux mêmes rendez-vous officiels que la délégation suisse. Cette dernière est notamment composée de deux parlementaires jurassiens, à savoir le conseiller aux États Charles Juillard, président de la section des Chambres fédérales, et du conseiller national Pierre-Alain Fridez. /comm-alr