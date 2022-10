Anne Roy maintient sa candidature à la mairie de Porrentruy

Un nouveau match à trois se tiendra à Porrentruy pour le deuxième tour de l’élection à la mairie prévu le 13 novembre. Le PDC annonce ce mercredi matin que sa candidate Anne Roy reste dans la course. Le délai officiel pour déposer les candidatures est fixé à 12h et les trois candidats ont ainsi fait part de leur volonté de se présenter au second tour. Anne Roy avait terminé en troisième position dimanche dernier lors du premier tour avec 30,1% des voix. Elle avait été devancée par le PCSI Philippe Egertswyler qui avait viré en tête avec 37,3% des suffrages et par la socialiste Chantal Gerber avec 32,6%.

Le PDC de Porrentruy note qu’avec le maintien de la candidature d’Anne Roy il entend « offrir un véritable choix de société entre un centre droit fort et une gauche multicolore ». Il souligne également que sa candidate est « une femme d’expérience reconnue pour sa maîtrise des dossiers » et porte « un réel projet de société pragmatique et réaliste mais non moins ambitieux » pour Porrentruy. /comm-fco