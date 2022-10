L’ergothérapie en vitrine dans la région

Le 27 octobre marque la journée internationale de l’ergothérapie. Le centre d’ergothérapie présent à Delémont et Porrentruy fête aussi ses 20 ans. Le directeur de l’institution Daniel Comissso était l’invité de La Matinale. « Il a fallu montrer notre travail », explique Daniel Comisso qui reconnaît une évolution positive de la considération de l’ergothérapie dans la région ces dernières années. « Souvent on fait encore appel à nous quand les situations sont déjà bien installées et les solutions difficiles à apporter. Nous souhaitons nous positionner dans une approche plus préventive », ajoute-t-il alors que « l’augmentation du nombre de personnes âgées dans la région » constitue l’un des défis de la branche qui vise à maintenir l’autonomie dans le quotidien des patients après une maladie ou un accident par exemple. /mmi