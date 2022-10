Match à trois pour la mairie de Haute-Sorne

Eric Dobler, Etienne Dobler et Valérie Soltermann seront présents au deuxième tour de l’élection à la mairie de Haute-Sorne le 13 novembre prochain. Le candidat PDC est arrivé en tête dimanche avec 37,4% des voix. Son parti note qu’avec ce résultat, Eric Dobler est un prétendant rassembleur, proche des citoyens et à l’écoute. Deuxième avec 31% des suffrages, le socialiste continue également l’aventure. Le PS souligne qu’Etienne Dobler est le seul candidat présent au Conseil communal depuis une législature entière et depuis la fusion de la commune. Il entend donc miser sur sa connaissance des dossiers et son expérience. Maintien également pour la candidate Haute-Sorne Avenir, arrivée troisième avec 26,7%. Le comité du mouvement est le premier à être sorti du bois mercredi matin. Il indique que la candidature de Valérie Soltermann est une bouffée d’oxygène avec sa connaissance des réalités du terrain, son écoute et sa franchise.

Pour rappel, Raoul Jaeggi a décidé de se retirer. Le candidat vert-libéral n’a recueilli que 4,9% des voix au premier tour. Il a appelé à soutenir Valérie Soltermann. /rch