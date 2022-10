Partager son vécu du Covid long

« Elles sont isolées, se sentent seules et incomprises et ont besoin de se retrouver pour échanger sur leur vécu et leurs ressources » : c’est ainsi que Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable de l’antenne Jura d’info-Entraide Suisse, résume l’objectif du nouveau groupe d’entraide qui naîtra ce mercredi soir dans le Jura. Info-Entraide Suisse va accompagner la création de ce groupe qui sera ensuite autogéré. « Lorsqu’elle fait des analyses, des examens médicaux, on ne voit rien. Et pourtant depuis qu’elle a eu le covid il y a maintenant plus d’une année, son corps ne se remet pas », explique Patricia Ciarrettino-Carvalhal au sujet d’une membre du groupe. « L’AI ne sait pas trop bien où les mettre, le chômage non plus », ajoute-t-elle.