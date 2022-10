Valérie Soltermann reste en piste pour la mairie de Haute-Sorne

Valérie Soltermann sera bel et bien de la partie lors du deuxième tour de l’élection à la mairie de Haute-Sorne prévu le 13 novembre. Son mouvement, Haute-Sorne Avenir, indique ce mercredi matin qu’il maintient la candidature de sa représentante, alors que le délai de dépôt de listes arrive à échéance à 12h. Valérie Soltermann avait terminé troisième du premier tour dimanche avec 26,7% des voix, derrière le PDC Eric Dobler avec 37,4% des suffrages et le socialiste Etienne Dobler avec 31%. Haute-Sorne Avenir note que sa candidate « connaît bien les réalités du terrain », qu’elle « sait écouter pour répondre aux besoins » de la population et qu’elle a « l’agilité d’éviter les vieux dogmes partisans pour véritablement servir la commune ». /comm-fco