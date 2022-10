L’agriculture au cœur de la Foire du Jura

La Foire du Jura dédie une partie de son espace à la ferme, comme chaque année. L’occasion pour les visiteurs de la 56e édition de se plonger dans l’univers agricole en y rencontrant des animaux, en y dégustant des produits du terroir, mais aussi en participant à diverses animations. L’occasion rêvée pour le monde paysan de rencontrer les consommateurs. Le monde agricole et ses pratiques ont d’ailleurs été remis en question au sein de la société ces dernières années. Les initiatives se sont succédé comme par exemple l’initiative anti-pesticide ou encore plus récemment celle sur l’élevage intensif. Les positions sont toujours très opposées. La présence dans ce type de manifestation est donc importante « pour créer du lien entre le producteur et le consommateur », selon François Monin, directeur d’AgriJura. Il faut reconnaitre, selon lui, qu’il y a « une méconnaissance du milieu agricole ». C’est donc important de continuer d’expliquer les pratiques de cet univers. /lge