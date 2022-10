La géothermie profonde continue de faire des secousses en Haute-Sorne

Si le canton du Jura ne s'oppose plus au projet controversé de géothermie profonde à Haute-Sorne, le contexte reste tendu et des citoyens pointent du doigt les volumes d'eau nécessaires. L'organisation « Citoyens responsables Jura » demande la démission du ministre David Eray pour faute grave et manquements inadmissibles dans le dossier.

Pour les opposants, le projet implique « une expérimentation dangereuse qui n’en est qu’à ses balbutiements et qui s’annonce déjà catastrophique », ont-ils indiqué jeudi. Ils reprochent notamment au projet d'utiliser « une énorme quantité d'eau potable », soit 400 millions de litres d'eau pour les étapes de fracturation hydraulique. Et « il en faudra également beaucoup pour les autres étapes, mais personne n’en parle ».

« À la lecture de la réponse du Gouvernement, par un coup de baguette magique, les promoteurs n’ont désormais plus besoin que de 100’000 m3 d’eau (...). La réalité est tout autre », ont ajouté les Citoyens responsables Jura. « Comment, avec 4x moins d’eau, on arriverait à produire la même très théorique et spéculative production », se sont-ils interrogés.

Le groupement demande la démission de certains cadres des services de l’environnement et de l’énergie, ainsi que celle de son ministre David Eray. Ces derniers ont commis « des fautes graves et des manquements inadmissibles dans ce dossier. Ils tentent par tous les moyens, malgré les évidences et les preuves du danger, de protéger les promoteurs et non la population jurassienne avec des agissements discutables ».

Dans Le Quotidien jurassien, Olivier Zingg, chef de projet de Géo-Energie Suisse, a expliqué que pour prélever de l'eau directement dans le Tabeillon, il faudra faire une demande pour reprendre la concession détenue par le passé par la pépinière sise à cet endroit. Selon lui et les autorités, les prélèvements en eau n'impacteront ni la population, ni l'environnement. Aucune prise n’est autorisée en deçà du débit d’étiage, précise l’Office de l’environnement.





Volte-face

Le canton du Jura avait annoncé en juin qu'il était parvenu à un accord avec Geo-Energie Suisse et Geo-Energie Jura pour le développement du projet de géothermie profonde dans la vallée de Delémont. David Eray avait reconnu que le projet suscitait des craintes liées à d'éventuelles secousses sismiques. Mais il a répété que tout avait été mis en oeuvre pour ne pas exposer l'environnement et la population.

Après avoir affiché son hostilité, le Gouvernement a fait volte-face après avoir obtenu de l'exploitant un cadre sécuritaire optimisé. Parmi les nouvelles garanties figure le renforcement de la surveillance sismique tout au long de la réalisation du projet. /ATS-cro