Le Jura définit ses conditions pour la réduction des primes maladie

Pour faire face aux augmentations des primes maladie annoncées pour l’année 2023, le Gouvernement jurassien a choisi, tout comme l’an dernier, de tenir compte de la prime la meilleure marché en modèle « médecin de famille » avec la prise obligatoire de médicaments génériques, comme montant de référence pour l’attribution des subsides auprès des assureurs maladie. Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI verront, par exemple, leurs primes effectives prises en charge jusqu'à concurrence de 477,40 francs pour les adultes. Quant aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale, elles verront leurs primes effectives prises en charge selon le même modèle, mais en tiers payant, soit 492,20 francs pour les adultes.





Couples mariés et non-mariés désormais égaux

Dans la volonté de traiter les couples mariés et non-mariés de manière égalitaire, les revenus déterminants des parents vivant en concubinage seront cumulés dès le 1er janvier 2023 pour établir le droit à la réduction des primes des enfants et adultes de moins de 25 ans en formation qu’ils ont en commun. Comme pour l’an dernier, le supplément aux familles sera accordé aux parents ayant des enfants à charge, avec un revenu professionnel et dont le revenu déterminant (RDU) est inférieur à 15'000 francs.

Pour rappel, les citoyens ont jusqu’au 30 novembre 2022 pour changer de caisse maladie.

Toutes les personnes bénéficiaires potentielles seront informées à mi-novembre de leur droit à la réduction de leurs primes par la Caisse de compensation du Jura. /comm-ami