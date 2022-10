Pour une meilleure intégration des personnes aveugles et malvoyantes dans le monde du travail

La Fédération suisse des aveugles entend favoriser l’intégration des personnes aveugles et malvoyantes sur le marché du travail. La section jurassienne de la FSA organise ce jeudi sur le campus Strate J à Delémont une table ronde à l’attention d’employeurs potentiels, dans le but de les rendre sensibles à la question de l’inclusivité en milieu professionnel. Elle s’inscrit dans le cadre du 111e anniversaire de la société.

Le président de la FSA section Jura, Gabriel Friche, lui-même malvoyant, explique que cette démarche est cruciale : « On ne peut pas parler de discrimination à l’embauche, mais plutôt de méconnaissance du handicap visuel », dit-il. En conséquence, il est difficile pour les personnes aveugles et malvoyantes de trouver un emploi en entreprise, bien qu’elles soient tout à fait capables de réaliser des travaux plus compliqués qu’on ne le pense, estime Gabriel Friche.