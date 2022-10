Un citoyen de Porrentruy a mis le feu au Pépin

On sait désormais ce qui s’est passé le 18 octobre dernier vers 2h du matin sur la terrasse du restaurant le Pépin à Porrentruy. Selon un communiqué du Ministre public publié jeudi, les images de vidéo surveillance ont rapidement permis de déterminé qu’il s’agissait d’un acte criminel. Un individu partiellement masqué s’est rendu sur les lieux et a utilisé des combustibles pour mettre le feu. L’enquête menée par la police s’est d’abord orientée vers une personne qui a pu être mise hors de cause très rapidement. Il a fallu attendre plusieurs jours pour que les enquêteurs mettent la main sur un citoyen domicilié en vieille ville de Porrentruy. Une perquisition a été faite à son domicile et a permis de retrouver les vêtements qu’il portait lors de l’incendie. L’homme a reconnu les faits et se trouve actuellement en détention provisoire. Son mobile reste flou et l'enquête se pousuit pour le déterminer. /comm-ami