Une motion qui fait grincer des dents les milieux économiques

Une augmentation qui arrive au mauvais moment

Selon Pierre-Alain Berret, « cette augmentation n’arrive pas au bon moment ». Même s’il affirme que la CCIJ a à cœur de développer le secteur de la formation, il estime tout de même que ce texte intervient trop tôt, d’autant plus que des discussions allaient être entreprises d’ici à 2026. Pour lui, doubler le fond sans avoir de projets concrets pour dépenser cet argent n’a pas réellement de sens. « C’est un peu mettre la charrue avant les bœufs », affirme-t-il. De plus, Pierre-Alain Berret avoue qu’entre l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, ce n’est pas le moment optimal pour ajouter des charges aux secteurs industriels. À l’inverse, Raphaël Ciocchi estime pour sa part que c’est le moment d’agir puisque selon lui l’économie « se porte au mieux ». Il pense que cette augmentation de la contribution des entreprises pourrait faire augmenter le Fonds de trois millions de francs supplémentaires. Une augmentation nécessaire pour renforcer l’apprentissage selon le socialiste. /lge