Des conseils depuis 50 ans pour les mamans

Un demi-siècle de conseils aux mamans. Le Centre de puériculture d’Ajoie et du Clos du Doubs a fêté cet anniversaire jeudi dans son nouveau local situé dans le centre commercial Le Phénix à Porrentruy. Tous les jours, deux infirmières formées en puériculture accueillent les mamans avec leurs bébés de 0 à 4 ans. L’année dernière, un peu moins de 340 enfants ont été suivis par Janine Friedli et Thérèse Choffat. L’association du Centre de puériculture jurassien compte deux autres antennes aux Franches-Montagnes et à Delémont et est financée en grande partie par le canton du Jura.

Depuis 1970, les familles ont bien évolué, mais une constante reste : le besoin d’être rassuré, selon l’infirmière Thérèse Choffat : « notre rôle, c’est d’accompagner les familles, de cheminer avec eux et de répondre à leurs besoins ». Parmi les sujets abordés, on retrouve le sevrage, le retour au travail des mamans, les problèmes de sommeils et de diversification alimentaire. Il y a plus de 10 ans, des sages-femmes indépendantes ont pris la place des Centres de puériculture au retour des jeunes mamans à la maison. Désormais, les infirmières prennent le relais après 2 mois de vie de l’enfant et s’occupent de plus en plus des aînés, donc des enfants de 2 à 4 ans avec des thèmes comme la jalousie, la phase d’opposition et les crises. « C’est une autre orientation. On n’a pas moins de travail, il est différent », selon Janine Friedli.