Des livres neufs pour les enfants de familles défavorisées

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Association pour la promotion de la lecture (APL) lance sa traditionnelle action « Livres du cœur ». L’objectif est de lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire chez les jeunes des familles en difficulté économique. La population jurassienne est invitée à acheter un livre en librairie, un album illustré ou une bande dessinée pour un enfant âgé entre 0 et 15 ans. Il est aussi possible de mettre quelques pièces dans les tirelires posées chez les partenaires de l’APL ou de faire simplement un don. La campagne démarre ce samedi et prendra fin le 12 novembre. Depuis ses débuts il y a 15 ans, l’action « Livres du cœur » a permis d’offrir plus de 5'800 livres.





De nouveaux partenaires

Les Cartons du cœur et Caritas sont les alliés historiques de l’APL pour mener à bien l’action « Livres du cœur ». Mais de nouveaux partenaires sont venus élargir le panel, se réjouit l’association. Table couvre-toi, L’association pour les plus démunis jurassiens et Aupetitplus font partie des relais supplémentaires.





Une action artistique spéciale

Le dessinateur Embé et le peintre Alain Stocker participent le samedi 5 novembre à une action spéciale. Les deux artistes réaliseront des œuvres graphiques en direct dans deux libraires partenaires. Le public pourra admirer la performance à la Page d’Encre à Delémont et à la Vouivre à Saignelégier. Les œuvres seront ensuite offertes à l’APL. /comm-nmy