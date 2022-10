Horlogerie : revendications finalisées en vue de la nouvelle CCT

C'est un syndicat Unia offensif qui a donné rendez-vous à la presse vendredi sous le soleil, devant le stade de la Maladière. « Ensemble pour une meilleure CCT horlogère ! »: c'est fort de ce slogan que les employés se sont rassemblés à Neuchâtel, la ville où a été signée la première convention de l'horlogerie et de la microtechnique en 1937.

La centaine d'employés ont déployé une banderole et brandi des réveils pour signifier aux employeurs qu'il est grand temps d'agir dans l'horlogerie. « Salaires, égalité, temps de travail... rien ne va plus! », pouvait-on lire. Leurs requêtes étaient en préparation depuis plusieurs mois, sur le terrain et dans les comités régionaux.