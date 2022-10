« Le bégaiement ne devrait pas empêcher d’accéder à nos rêves »

Quelles sont les représentations et l’acceptation du bégaiement dans la société ? C’est le thème d’une conférence organisée vendredi soir à Delémont par l’Association parole Bégaiement qui fête ses 30 ans (20h à l’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique). La déléguée jurassienne de l’association et logopédiste Christelle Brahier était l’invitée de La Matinale alors que 5 à 8% des enfants sont concernés par le bégaiement en Suisse et 1 à 2% des adultes, soit plusieurs centaines de personnes dans le Jura. Christelle Brahier a rappelé l’importance de la prévention pour éviter les conséquences visibles du bégaiement (répétitions, prolongations, fuites du regard, etc.) et aussi moins visibles (manque de confiance en soi, impact socio-économique, etc.). /mmi