Les ministres cantonaux de l’éducation rassemblés dans le Jura

Le Jura reçoit les cantons pour parler des écoles. La Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l’instruction publique (CDIP) tient son assemblée plénière au Théâtre du Jura à Delémont. Elle a pour but d’assurer une coordination intercantonale au niveau de la politique de formation. Le Jura en a profité pour mettre en avant sa « maturité Théâtre » dispensée au lycée cantonal. « La pérennisation de cette option spécifique propre au Jura est actuellement discutée dans le cadre de la révision du règlement de la maturité gymnasiale. La CDIP doit prendre une décision en juin prochain », écrit vendredi le canton du Jura. Il a aussi été question de formation professionnelle et du positionnement des écoles supérieures au niveau des formations tertiaires en Suisse.

L’assemblée de la CIDP a débuté jeudi et se termine ce vendredi. Le Conseiller fédéral en charge de la formation Guy Parmelin a notamment participé aux discussions avec les ministres cantonaux de l’éducation. Le Jura n’avait plus accueilli l’assemblée plénière de la CDIP depuis 27 ans.





Une exposition anniversaire

La Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l’instruction publique a été créée il y a 125 ans. A cette occasion, une exposition a été mise sur pied. Le public peut la découvrir dès ce vendredi dans les espaces communs du bâtiment Strate J à Delémont. /comm-nmy