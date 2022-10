Les partis politiques jurassiens font l’union sacrée autour de l’usine BAT

Tous les partis politiques jurassiens – soit le PCSI, le PDC, le PS, les Verts, le PLR, l’UDC, les Vert’lib, le CS-POP et le PEV – s’unissent pour signer un communiqué à propos de l’usine BAT de Boncourt qui pourrait devoir cesser ses activités. Le texte a été transmis à la presse ce vendredi, en fin d’après-midi. Les formations politiques indiquent avoir appris la nouvelle « avec effroi » et expriment « leur solidarité avec les personnes touchées par cette décision ». Les partis appellent à la mobilisation maximale des autorités jurassiennes et fédérales pour combattre le projet de délocalisation. Le texte précise « qu’il semble qu’aucune consultation préalable » avec le personnel et les autorités n’ait eu lieu, hormis « un simple communiqué laconique ». L’ensemble des partis politiques jurassiens « demandent aux autorités la plus grande combativité pour que le site de Boncourt de BAT soit maintenu ». /comm-fco