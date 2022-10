Mairie de Porrentruy : un grand oral devant le PLR

Le Parti libéral-radical de Porrentruy innove dans la perspective du second tour de l’élection à la mairie de Porrentruy le 13 novembre. Le PLR va permettre aux trois candidats de présenter leur programme respectif devant ses membres et de répondre à leurs questions lors de l’assemblée du parti prévue lundi soir dès 19h30 au Petit Café de la Gare. Le PCSI Philippe Eggertswyler, la socialiste Chantal Gerber et la PDC Anne Roy ont d’ores et déjà répondu favorablement. Les membres du parti débattront ensuite de l’opportunité ou non de se positionner. Si aucune « majorité évidente » ne se dégage en faveur d’un candidat, le PLR précise qu’il laissera la liberté de vote. /comm-fco