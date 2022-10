Retrouvailles émouvantes pour Simon Guélat

Bure rend hommage à Simon Guélat. Le comédien et réalisateur de 37 ans est invité ce week-end dans son village natal. Deux soirées de projection ont été mises sur pied par les autorités de Bure en collaboration avec Cinémajoie. Vendredi soir les spectateurs ont pu découvrir trois films réalisés par le Jurassien, Cabane, Aline et Chahine. Samedi soir, ils ont pu assister à la projection « 120 battements par minute », un film primé à Cannes en 2017 et dans lequel Simon Guélat joue un militant d'Act Up.

C'est avec une émotion particulière que le natif de Bure a appris que deux soirées étaient organisées en son honneur : « Au départ, j’étais un peu gêné que l’on parle d’hommage alors que j’ai l’impression d’être au début de ma carrière. J’ai demandé au maire s’il était sûr de lui, explique le comédien en souriant. Mais j’ai finalement décidé de jouer le jeu. Cette année, Bure met en avant la culture dans différents événements. Et je trouve important que des personnes s’investissent pour cela et ça m’a donné envie de participer. » Le maire de Bure Sébastien Gschwind se souvient de l'émotion ressentie dans le village lorsque le film « 120 battements par minute » a été récompensé à Cannes. « Pour nous qui le connaissons depuis longtemps c'est une fierté, on est heureux pour lui et fier qu'un jeune du village puisse faire une carrière telle que la sienne. »