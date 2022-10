En grève de la faim pour protester contre la guerre en Ukraine

Une première grève de la faim pour protester contre la guerre en Ukraine. Maryanne Soosaipillai vit à Delémont. Depuis samedi, elle a planté sa tente juste à côté de l'Église St-Marcel. C'est là qu'elle vit, entourée de fleurs, de pancartes et de slogans pour la paix. Elle a arrêté de manger, mais continue de s'hydrater « J'ai étudié en Russie et en Ukraine. C'était des pays où il faisait bon vivre, se souvient-elle. Aujourd'hui, ils sont déchirés par la guerre. Je ne prends pas position pour un camp ou l'autre. J'appelle simplement les dirigeants russes et ukrainiens à constater les souffrances de leurs citoyens et à dialoguer pour mettre fin au conflit. Il faut laisser tomber les armes et respecter l'humanité. » Depuis samedi, les passants s'arrêtent parfois pour discuter avec Maryanne Soosaipillai qui leur explique pourquoi elle a entamé cette grève de la faim. Une action tolérée par la police municipale de Delémont. « Ils m'ont autorisée à rester jusqu'au 1er novembre » nous a-t-elle confié. /tna