Nouveau départ pour la Jeunesse Prévôtoise

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour la Jeunesse Prévôtoise. Le mouvement apolitique et associatif dispose depuis peu d’un comité entièrement renouvelé. Le passage de flambeau avec l’ancienne équipe s’est fait symboliquement samedi à la Sociét’Halle, via diverses animations festives et stands informatifs. La manifestation avait aussi pour objectifs de créer un espace d’échanges pour évoquer avec le jeune public présent le calendrier des événements futurs. Un programme qui vise à divertir la jeunesse mais aussi à dynamiser Moutier au sens large, selon Pricilla Barth. « On veut mettre en avant les endroits intéressants de Moutier, les musées, les places de sport et patinoires. On veut faire vivre la jeunesse et les endroits publics de Moutier », explique la nouvelle secrétaire de la Jeunesse Prévôtoise.

La présidence de la Jeunesse Prévôtoise sera désormais assumée par Jimmy Zampedri. Le mouvement associatif s’adresse à tous les jeunes de Moutier et sa couronne dès 16 ans jusqu’à la trentaine. « Le but c’est que tout le monde se retrouve dans notre mouvement et passe un bon moment entre jeunes de la région » résume le nouveau président. /nme