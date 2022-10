Un peu moins de monde que prévu à la Foire du Jura

« C’était un peu plus petit, mais on a bien fait de la faire malgré tout. » Ce sont les mots de Jacques-André Roth dimanche au lendemain de la clôture de la 56e Foire du Jura. Le directeur de la manifestation tire un bilan positif de l'événement qui faisait son retour après deux éditions annulées en raison de la pandémie. Environ 50'000 visiteurs ont passé les portes de la Halle des expositions à Delémont. Un chiffre légèrement inférieur aux attentes des organisateurs qui en attendaient 5000 de plus. « Finalement, avec un jour de moins, ce chiffre est logique et correspond à l'affluence des éditions précédentes et les exposants étaient satisfaits » tempère Jacques-André Roth qui reconnaît qu'il est aussi difficile de faire revenir les visiteurs après deux éditions annulées.

Quant à savoir si la Foire du Jura reviendra en 2023, il est encore trop tôt pour se prononcer selon Jacques-André Roth. « Nous devons désormais faire les comptes et analyser le bilan global, explique le président en plein démontage de la manifestation. Nous aurons une idée plus précise durant le mois de novembre. » /tna