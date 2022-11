Des cérémonies pour dire adieu autrement

Ce mardi 1er novembre est l’occasion de commémorer la mémoire des personnes qui nous ont quittées. La Toussaint est synonyme de recueillement pour de nombreux Jurassiens. Denise Mettey-Etienne a, elle, choisi d’accompagner les proches qui ont perdu un être cher au moment de la séparation. Cette Ajoulote est maîtresse de cérémonies d’adieu laïques. Sous l’appellation La Rose de l’Adieu, elle propose une alternative aux familles endeuillées qui ne souhaitent pas un enterrement traditionnel religieux. Elle exerce dans tout l’Arc jurassien depuis 6 ans : « J’étais à un tournant de ma vie professionnelle et je recherchais un sens à mon travail, j’avais besoin de créer quelque chose de positif. Mon parcours de vie m’a rendue plus humaine et empathique. Ma devise est authenticité et simplicité », explique Denise Mettey-Etienne.