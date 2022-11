Le Rauraque veut défendre la voie des jeunes

Le parti de tous les jeunes



Parti traditionnellement autonomiste, le Rauraque a pourtant milité pour que l'apparentement des partis de l'Entente jurassienne ne soit pas reconduit cette année. « Le sort institutionnel de la ville étant réglé, nous ne voyons pas pourquoi maintenir un clivage qui ne repose que sur la Question jurassienne, d’autant que celle-ci ne fait plus sens pour une large partie de la jeunesse de notre ville », a expliqué Jonas Girardin. Dans ce sens, le Rauraque se veut le parti de tous les jeunes, sans distinctions, et un acteur qui favorisera l'apaisement. Le transfert de Moutier dans le canton du Jura n'en est pas moins un motif de réjouissance pour les jeunes candidats, lesquels entendent agir pour un processus rapide et serein.





Commune plus accessible



Dans un cadre plus local, le Rauraque s'engage à relayer au niveau politique tous les projets liés aux jeunes. Le parti veillera au grain pour que les subventions sportives et culturelles ne passent pas à la trappe pour des raisons budgétaires. « Les sociétés locales font vivre notre ville. Elles sont très importantes pour l’épanouissement de sa jeunesse », a appuyé le comité. Enfin, le Rauraque souhaite une commune plus accessible pour les jeunes, via les transports publics évidemment, mais aussi au niveau administratif. Arthaud Choffat espère une ouverture élargie des bureaux municipaux, pourquoi pas la création d'un guichet virtuel.



Le Rauraque ne présente aucun candidat au Conseil municipal. Titulaire de quatre sièges au Conseil de ville, il serait satisfait d'obtenir un statu quo. Concernant l'élection à la mairie, le parti invite la population prévôtoise à renouveler sa confiance en Marcel Winistoerfer. /oza