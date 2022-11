Novembre, c’est le « Mois Sans Tabac »

Relever collectivement le défi d’arrêter la cigarette. Le « Mois sans tabac » a commencé mardi. Des fumeurs de toute la Suisse tenteront ensemble d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours. Le projet est financé notamment par le Fonds de prévention du tabagisme (FPT). Les participants recevront des conseils, notamment via un guide pratique de 40 jours. Ils pourront échanger entre eux via des groupes privés et auto-organisés sur Facebook. Il y aura aussi un accompagnement professionnel grâce à la participation de plus de 30 organisations partenaires, dont le Centre de compétence et d'information jurassien en matière de prévention du tabagisme (CIPRET). « La force de ce projet est l’aspect communautaire. C’est quelque chose qui fonctionne, on a déjà constaté que cela augmente les taux de réussite. Le fait de pouvoir partager les moments difficiles, de pouvoir partager ses astuces ou d’avoir une réponse rapide via Facebook lorsqu’on a une baisse de motivation, c’est vraiment le point fort de ce genre de campagne », explique la responsable du CIPRET Jura Carine Lehmann.