Pas de mot d’ordre du PLR pour l’élection à la mairie de Porrentruy

Comme au 1er tour, le PLR de Porrentruy laisse le libre choix pour l'élection à la mairie. Une trentaine de membres du parti libéral-radical bruntrutain se sont réunis lundi soir en vue du 2e tour des élections communales. Ils ont auditionné les trois candidats en course pour le poste de maire, à savoir le PCSI Philippe Eggertswyler, la socialiste Chantal Gerber et la PDC Anne Roy. Ceux-ci ont eu cinq minutes pour présenter leur projet, avant de répondre durant dix minutes aux questions. Au final, l’assemblée a décidé de manière très claire de ne pas retenir un candidat en particulier et ainsi de ne pas donner de mot d’ordre à ses membres et à ses sympathisants pour le scrutin à venir, selon le président du PLR de Porrentruy Xavier Brunner. « C’était un bel exercice de démocratie. Mais nous avons rencontré des difficultés à nous positionner face à trois programmes avec des priorités différentes et qui sont portés par des personnalités qui le sont tout autant. Nous avons donc laissé à chacun la possibilité de se déterminer sur le projet qui est le plus proche de ses sensibilités libérales-radicales », nous a-t-il confié mardi. /emu