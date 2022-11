Boncourt reporte son budget à la suite du possible départ de BAT

La commune de Boncourt ne statuera pas sur son budget 2023 le 8 décembre prochain, comme prévu initialement, en raison du possible départ de l’entreprise BAT. L’assemblée communale est toutefois maintenue à cette date mais le vote du budget sera remplacé par un point intitulé « Situation financière ». Le Conseil communal a informé la population ce mercredi via un communiqué. Le texte précise que le budget sera voté « à une date ultérieure ». Le Conseil communal se dit bien conscient des conséquences financières pour le village et pour l’ensemble de la région jurassienne mais « il se veut rassurant vis-à-vis de la population ». « Les bases de notre commune reposent sur des fondations solides saines et solides », indique l’exécutif communal.

Le Conseil communal indique également qu’il a appris « avec stupéfaction » l’ouverture d’une procédure de consultation par BAT sur une éventuelle fermeture de son site de Boncourt. Il tient ainsi à apporter « son soutien et sa solidarité » aux membres du personnel ainsi qu’à tout le secteur économique qui gravite autour de l’usine. L’exécutif de Boncourt précise que « tous les moyens seront utilisés afin de défendre farouchement les intérêts de la communauté ». Il encourage également à « soutenir le personnel pendant la procédure de consultation ainsi que toute autre action pouvant être menée ». /comm-fco