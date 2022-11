Grandval : quatre classes de plus, sous condition

L’école secondaire de Grandval doit aménager plus de classes. Comme l’une des options pour les élèves de la couronne prévôtoise au moment du départ de Moutier dans le canton du Jura est d’aller dans la commune, l’établissement scolaire a besoin de plus de salles. Ainsi une votation aura lieu lors d’une assemblée extraordinaire le 16 novembre pour avaliser un crédit de 510'000 francs pour aménager quatre classes. La salle d’assemblée devrait être utilisée pour accueillir des élèves, la commune n’en aurait donc plus, une solution sera donc recherchée, explique le maire de Grandval Ian Laubscher :